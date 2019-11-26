2019-11-26T14:38:47+03:00
Общество

В Тарко-Сале ждет суда 20-летний мужчина, застреливший своих гостей

Ямалец признал вину
Анна Полякова
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В Тарко-Сале ждет суда 20-летний мужчина, застреливший своих гостейВ Тарко-Сале ждет суда 20-летний мужчина, застреливший своих гостейФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале будут судить 20-летнего таркосалинца за убийство двух мужчин. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

По данным следствия, кровавую расправу над обидчиками он учинил ночью 3 января 2019 года. Молодой человек распивал спиртные напитки со своими гостями. В какой-то момент в нетрезвой компании возник конфликт. Рассерженный хозяин квартиры взял ружье, заряженное патронами с дробовыми зарядами, и застрелил пришедших. Мужчины от скончались на месте преступления.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, во время предварительного расследования ямалец признал вину и дал признательные показания.

Следствием собрано достаточно доказательств его вины, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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