2019-11-26T14:09:10+03:00
Общество

В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру

Победителям вручат дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры
Анна Полякова
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В Салехарде выберут лучшую медицинскую сеструВ Салехарде выберут лучшую медицинскую сеструФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде на базе Ямальского многопрофильного колледжа состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». В профессиональном мастерстве 27 ноября будут состязаться медицинские сестры.

Конкурсантам предстоит продемонстрировать умения в решение ситуационных задач, а после на практике подтвердить свое мастерство, сообщает ТПП ЯНАО. На каждое выполнение практического задания отводится - 15 минут.

Участниками состязаний станут работники учреждений здравоохранения ЯНАО, а также студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях.

По итогам конкурса победители и призеры конкурса получат дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры.

Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2019 года в большом зале ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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