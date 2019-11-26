В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру
В Салехарде на базе Ямальского многопрофильного колледжа состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». В профессиональном мастерстве 27 ноября будут состязаться медицинские сестры.
Конкурсантам предстоит продемонстрировать умения в решение ситуационных задач, а после на практике подтвердить свое мастерство, сообщает ТПП ЯНАО. На каждое выполнение практического задания отводится - 15 минут.
Участниками состязаний станут работники учреждений здравоохранения ЯНАО, а также студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях.
По итогам конкурса победители и призеры конкурса получат дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры.
Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2019 года в большом зале ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж».
ИСТОЧНИК KP.RU