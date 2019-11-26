2019-11-26T13:54:59+03:00
Происшествия

На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине

Тревожную кнопку успел нажать продавец
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине Фото: 89.rosgvard.ruНа Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине Фото: 89.rosgvard.ru
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое наряд группы задержания ОВО по городу получил ночью сообщение от дежурного о поступлении сигнала тревоги из магазина.

Подъехав к месту ЧП, росгвардейцы увидели молодого мужчину, стремительно выбегавшего через центральный выход, и задержали его.

Выяснилось, что тревожную кнопку нажал продавец, ставший свидетелем ссоры между двумя мужчинами в магазине. Один из молодых людей выхватил нож и нанес противнику 5 ножевых ранений в живот и спину. Он и выбегал из магазина, пытаясь скрыться с места преступления, но был задержан прибывшим экипажем сотрудников Росгвардии.

Задержанный был доставлен экипажем вневедомственной охраны в городской отдел МВД и передан сотрудникам полиции, после чего росгвардейцы вновь вернулись на маршрут патрулирования, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру
Ямальцы завоевали медали чемпионата профмастерства среди инвалидов
Завод по производству рыбной продукции в Салехарде собирается выйти на экспорт
Ямал присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Планы Года благоустройства на Ямале перевыполнили
В Лабытнанги узнают танцевальные предпочтения горожан
Новоуренгоец, стрелявший в полицейского, получил 8 месяцев колонии-поселения
На переправе Салехард - Лабытнанги готовится к открытию вторая полоса
В Тарко-Сале инвалида едва не лишили возможности получить законное жилье
В Ноябрьске раздетый мужчина, замерзая, час пролежал на улице
Новоуренгойца, унизившего полицейского, наказали штрафом
На Ямале коммунальщики в честь Нового года объявили должникам амнистию
Пуровским кочевникам разъяснили новые меры поддержки
На Ямале водитель застрял в пробке из-за трех тысяч оленей
Депутат Госдумы оценил ход строительства моста через Пур
В Ноябрьске водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»
Погода на Ямале 26 ноября: почти повсеместно пройдет снег
Фельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях
В Надыме задержали молодого иностранца за серию автоугонов
В библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации
Из Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей