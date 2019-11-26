На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-26T13:54:59+03:00

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В Новом Уренгое наряд группы задержания ОВО по городу получил ночью сообщение от дежурного о поступлении сигнала тревоги из магазина.

Подъехав к месту ЧП, росгвардейцы увидели молодого мужчину, стремительно выбегавшего через центральный выход, и задержали его.

Выяснилось, что тревожную кнопку нажал продавец, ставший свидетелем ссоры между двумя мужчинами в магазине. Один из молодых людей выхватил нож и нанес противнику 5 ножевых ранений в живот и спину. Он и выбегал из магазина, пытаясь скрыться с места преступления, но был задержан прибывшим экипажем сотрудников Росгвардии.

Задержанный был доставлен экипажем вневедомственной охраны в городской отдел МВД и передан сотрудникам полиции, после чего росгвардейцы вновь вернулись на маршрут патрулирования, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU