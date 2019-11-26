Ямальцы завоевали медали чемпионата профмастерства среди инвалидов

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-26T13:55:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое ямальцев стали победителями и призерами национального чемпионата «Абилимпикс». Это состязания в профессиональном мастерстве людей с инвалидностью Отборочные соревнования и финал состоялись в Москве 25 ноября.

Золото завоевала Анна Салиндер из Ямальского многопрофильного колледжа. Ей не было равных в «декоративно-прикладное искусстве (вязание спицами)». Юлия Мкртчян из Обдорской гимназии в этой компетенции стала серебряным призером, а Арина Сосикова из школы № 2 города Надыма в компетенции «адаптивная физическая культура (вязание спицами)» – бронзу.

Всего в составе ямальской сборной в соревнованиях участвовали 19 студентов и школьников. Одиннадцать из них стали участниками соревнований финальной части чемпионата, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU