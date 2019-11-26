2019-11-26T13:55:45+03:00
Общество

Ямальцы завоевали медали чемпионата профмастерства среди инвалидов

Три девушки продемонстрировали искусство вязания спицами
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцы завоевали медали чемпионата профмастерства среди инвалидов Фото: pixabay.comЯмальцы завоевали медали чемпионата профмастерства среди инвалидов Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Трое ямальцев стали победителями и призерами национального чемпионата «Абилимпикс». Это состязания в профессиональном мастерстве людей с инвалидностью Отборочные соревнования и финал состоялись в Москве 25 ноября.

Золото завоевала Анна Салиндер из Ямальского многопрофильного колледжа. Ей не было равных в «декоративно-прикладное искусстве (вязание спицами)». Юлия Мкртчян из Обдорской гимназии в этой компетенции стала серебряным призером, а Арина Сосикова из школы № 2 города Надыма в компетенции «адаптивная физическая культура (вязание спицами)» – бронзу.

Всего в составе ямальской сборной в соревнованиях участвовали 19 студентов и школьников. Одиннадцать из них стали участниками соревнований финальной части чемпионата, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру
На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине
Завод по производству рыбной продукции в Салехарде собирается выйти на экспорт
Ямал присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Планы Года благоустройства на Ямале перевыполнили
В Лабытнанги узнают танцевальные предпочтения горожан
Новоуренгоец, стрелявший в полицейского, получил 8 месяцев колонии-поселения
На переправе Салехард - Лабытнанги готовится к открытию вторая полоса
В Тарко-Сале инвалида едва не лишили возможности получить законное жилье
В Ноябрьске раздетый мужчина, замерзая, час пролежал на улице
Новоуренгойца, унизившего полицейского, наказали штрафом
На Ямале коммунальщики в честь Нового года объявили должникам амнистию
Пуровским кочевникам разъяснили новые меры поддержки
На Ямале водитель застрял в пробке из-за трех тысяч оленей
Депутат Госдумы оценил ход строительства моста через Пур
В Ноябрьске водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»
Погода на Ямале 26 ноября: почти повсеместно пройдет снег
Фельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях
В Надыме задержали молодого иностранца за серию автоугонов
В библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации
Из Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей