2019-11-26T13:07:24+03:00
Общество

Завод по производству рыбной продукции в Салехарде собирается выйти на экспорт

Предприятие планирует создать свою лабораторию
Анна Полякова
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Завод по производству рыбной продукции в Салехарде собирается выйти на экспорт Фото: yanao.ruЗавод по производству рыбной продукции в Салехарде собирается выйти на экспорт Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил рыболовецкую артель «Орион» в Салехарде. Предприятие работает более 20 лет, занимаясь выловом, заморозкой и переработкой рыбы. В артели постоянно работают 25 человек, еще столько же привлекаются в сезон вылова рыбы.

В 2017 году запущен новый завод по производству рыбной продукции. Он построен при участии средств, привлеченных по окружным программам поддержки предпринимателей. Глава региона осмотрел мощности завода: разделочный и коптильный цеха, цех упаковки продукции, морозильное оборудование, а также строящееся здание лаборатории.

В этом году предприятие приступило к добыче морских уловов – за счет окружной поддержки на побережье Байдарацкой губы была построена первая в округе рыболовецкая база для промысла в морской акватории.

В ближайшие два года артель планирует расширить ассортимент продукции, запустить две новые производственные линии. Кроме того, в планах – выход на экспортные рынки,сообщает правительство ЯНАО.

- Для того, чтобы выйти на экспорт, необходимо выполнить международные требования – создать лабораторию, обеспечить твёрдое покрытие на территории предприятия, поставить глухие заборы. Мы над этим работаем. Планируем в следующем году сдать лабораторию и сертифицировать её, – рассказал председатель рыболовецкой артели Олег Мамеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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