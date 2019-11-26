2019-11-26T12:51:08+03:00
Общество

Ямал присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

В регионе зарегистрировано более 2 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом
Анна Полякова
Поделиться:
Ямал присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Фото: Администрация НоябрьскаЯмал присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

На Ямале стартовали мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа. На местных предприятиях будут работать мобильные «островки здоровья», где трудовые коллективы смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнать результат в течение 10 минут.

Специалисты Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИД побывали на предприятии «Спецмонтажстрой», а сегодня встретились с нефтяниками на Спорышевском месторождении. После сотрудники центра СПИД посетят школу №13, где пообщаются с молодыми педагогами и учениками старших классов.

В центре досуга «Нефтяник» пройдет спектакль «О людях и для людей». Это творческий межведомственный проект, в котором участвуют представители сферы здравоохранения и учреждений культуры. Речь пойдет о реальной истории, произошедшей с ноябрьским подростком.

- Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано более 2 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Это люди, которые столкнулись с этим заболеванием ввиду низкого уровня информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа и ведения небезопасного образа жизни, - комментирует главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру
На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине
Ямальцы завоевали медали чемпионата профмастерства среди инвалидов
Завод по производству рыбной продукции в Салехарде собирается выйти на экспорт
Планы Года благоустройства на Ямале перевыполнили
В Лабытнанги узнают танцевальные предпочтения горожан
Новоуренгоец, стрелявший в полицейского, получил 8 месяцев колонии-поселения
На переправе Салехард - Лабытнанги готовится к открытию вторая полоса
В Тарко-Сале инвалида едва не лишили возможности получить законное жилье
В Ноябрьске раздетый мужчина, замерзая, час пролежал на улице
Новоуренгойца, унизившего полицейского, наказали штрафом
На Ямале коммунальщики в честь Нового года объявили должникам амнистию
Пуровским кочевникам разъяснили новые меры поддержки
На Ямале водитель застрял в пробке из-за трех тысяч оленей
Депутат Госдумы оценил ход строительства моста через Пур
В Ноябрьске водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»
Погода на Ямале 26 ноября: почти повсеместно пройдет снег
Фельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях
В Надыме задержали молодого иностранца за серию автоугонов
В библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации
Из Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей