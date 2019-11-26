Ямал присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
На Ямале стартовали мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа. На местных предприятиях будут работать мобильные «островки здоровья», где трудовые коллективы смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнать результат в течение 10 минут.
Специалисты Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИД побывали на предприятии «Спецмонтажстрой», а сегодня встретились с нефтяниками на Спорышевском месторождении. После сотрудники центра СПИД посетят школу №13, где пообщаются с молодыми педагогами и учениками старших классов.
В центре досуга «Нефтяник» пройдет спектакль «О людях и для людей». Это творческий межведомственный проект, в котором участвуют представители сферы здравоохранения и учреждений культуры. Речь пойдет о реальной истории, произошедшей с ноябрьским подростком.
- Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано более 2 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Это люди, которые столкнулись с этим заболеванием ввиду низкого уровня информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа и ведения небезопасного образа жизни, - комментирует главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.
ИСТОЧНИК KP.RU