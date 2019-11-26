2019-11-26T12:30:42+03:00
Общество

Планы Года благоустройства на Ямале перевыполнили

Лучшие практики направят в Минстрой России
Анна Полякова
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Планы Года благоустройства на Ямале перевыполнили Фото: lbt.yanao.ruПланы Года благоустройства на Ямале перевыполнили Фото: lbt.yanao.ru
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На Ямале подвели итоги работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведенные в 2019 году. Заключительное в этом году заседание межведомственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» состоялось в режиме видеоконференцсвязи 25 ноября.

Вместо запланированных 73 общественных территорий было благоустроено 98. Кроме того, обновилось 396 дворовых территории вместо 362, указанных в первоначальном плане. С объёмами благоустройства удалось успешно справиться, несмотря на короткий тёплый период и сложную транспортную схему.

Члены комиссии рассмотрели представленные муниципалитетами общественные территорий, обустроенные в 2019 году. Их планируется направить в Минстрой России для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству. Среди одобренных – проекты Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского, а также Шурышкарского, Пуровского и Ямальского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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