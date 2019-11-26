2019-11-26T12:04:00+03:00
Общество

В Лабытнанги узнают танцевальные предпочтения горожан

«Группа Ретро» предлагает выбрать одно из трех направлений
Анна Полякова
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В Лабытнанги узнают танцевальные предпочтения горожан Фото: pixabay.comВ Лабытнанги узнают танцевальные предпочтения горожан Фото: pixabay.com
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Жители Лабытнанги, активные и творческие, могут стать участником хореографической «Группы Ретро». Детская школа искусств, которая предлагает горожанам стать артистами, организовала опрос, чтобы выяснить танцевальные предпочтения горожан.

На платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере» стартовало голосование. Инициаторы исследования намерены узнать, в каком направлении было бы интересно заниматься потенциальным танцорам. Лабытнангцам предлагается выбрать из трёх направлений: народное (кадриль, перепляс), популярные танцы (твист, диско), бальные танцы (фокстрот, танго). Голосовать можно ежедневно по 16 декабря 2019 года включительно.

- Не будьте равнодушными! Давайте вместе сделаем жизнь в нашем городе ярче и интересней, - с такими словами обратились представители администрации Лабытнанги к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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