2019-11-26T10:59:54+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, стрелявший в полицейского, получил 8 месяцев колонии-поселения

Его судили за применение насилия в отношении представителя власти
Анна Полякова
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Новоуренгоец, стрелявший в полицейского, получил 8 месяцев колонии-поселенияНовоуренгоец, стрелявший в полицейского, получил 8 месяцев колонии-поселенияФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое вынесли приговор 26-летнему мужчине, который в пьяном угаре едва не застрелил полицейского. 28 июня 2019 года патрульные получили сообщение от дежурной части о неизвестном, который угрожает пистолетом людям.

Когда полицейские прибыли на адрес, невменяемый агрессор открыл стрельбу в их сторону. Правонарушители пришлось скрутить и надеть наручники. Им оказался ранее не судимый горожанин.

Его судили по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В результате суд вынес решение о признании ямальца виновным.Его лишили свободы на 8 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселения, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Правоохранители разъясняют, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей – является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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