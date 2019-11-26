2019-11-26T10:44:37+03:00
Общество

На переправе Салехард - Лабытнанги готовится к открытию вторая полоса

Она будет предназначена для автомобилей массой до 5 тонн
Анна Полякова
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На переправе Салехард - Лабытнанги готовится к открытию вторая полоса Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа переправе Салехард - Лабытнанги готовится к открытию вторая полоса Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале представители окружной дорожной дирекции, МЧС и подрядной организации – АО «Ямалавтодор» провели обследование ледовой переправы Салехард - Лабытнанги на предмет готовности к открытию второй полосы. - Специалисты осуществляли контрольные замеры толщины льда, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Открытие второй полосы запланировано на 27 ноября. Она будет предназначена для автомобилей массой до 5 тонн.

Напомним, первую полосу открыли на главной переправе Ямала 20 ноября. Проезд разрешен для автомобилей общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных транспортных средств — общей массой до 5 тонн. Третью полосу движения планируется открыть уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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