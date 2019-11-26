В Тарко-Сале инвалида едва не лишили возможности получить законное жилье

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-26T10:25:41+03:00

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В Пуровском районе прокуратура вмешалась в спор инвалида за право на жилье. К правоохранителям обратилась жительница Тарко-Сале, которая страдает серьезным заболеванием.

Как пояснили в региональном ведомстве, это обстоятельство дает ей право на внеочередное обеспечение жильем. И с 2016 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Между тем, помещение вне очереди по договору социального найма органы местного самоуправления инвалиду не предоставили.

Более того, решением Комиссии по рассмотрению жилищных вопросов женщина в 2018 году была незаконно снята с учета лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Прокурор района обратился с иском о признании такого решения незаконным. На органы местного самоуправления возложили обязанности предоставить инвалиду жилое помещение вне очереди. Только тогда женщине с особенностями здоровья была предоставлена благоустроенная квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU