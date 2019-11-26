В Ноябрьске раздетый мужчина, замерзая, час пролежал на улице

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-26T10:13:18+03:00

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В Ноябрьске раздетый мужчина ночью 24 ноября замерзал на улице. Редкие прохожие не обращали внимание на лежащего на морозе человека целый час. Вызов скорой помощи на улицу Изыскателей поступил на станцию в 01:05. «Человеку плохо», - сообщили сотрудники полиции медикам по рации.

- Бригада приехала на место через девять минут. Мужчина сорока четырех лет, в состоянии алкогольного опьянения, был в сознании, у него наблюдалось общее переохлаждение, - прокомментировал главный врач станции скорой медицинской помощи Виктор Гордиенко.

По словам сотрудников рядом расположенного заведения, мужчина без верхней одежды пролежал на улице около часа. Напомним, в Ноябрьске стоит стабильная минусовая температура. Ночью тогда похолодало до -30 градусов. После оказания помощи на месте, пациент был экстренно эвакуирован бригадой скорой помощи в приемное отделение центральной городской больницы.

Главный врач скорой помощи после инцидента призывает горожан быть внимательнее друг к другу.

- Если видите лежащего на улице человека, позвоните по телефону 112, и вы, возможно, спасете ему здоровье или жизнь, - обратился Виктор Гордиенко к ноябрянам.

ИСТОЧНИК KP.RU