Новоуренгойца, унизившего полицейского, наказали штрафом
Грубияна из Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. Инцидент произошел 23 июля 2019 года.
Пьяный ранее не судимый 30-летний в присутствии посторонних лиц оскорбил обматерил правоохранителя.
- Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти. Его судили по ст.319 УК РФ, - пояснили в УМВД России по ЯНАО.
В результате суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Полицейские напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU