Новоуренгойца, унизившего полицейского, наказали штрафом

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-26T09:48:18+03:00

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Грубияна из Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. Инцидент произошел 23 июля 2019 года.

Пьяный ранее не судимый 30-летний в присутствии посторонних лиц оскорбил обматерил правоохранителя.

- Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти. Его судили по ст.319 УК РФ, - пояснили в УМВД России по ЯНАО.

В результате суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Полицейские напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU