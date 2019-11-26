На Ямале коммунальщики в честь Нового года объявили должникам амнистию
На Ямале коммунальный оператор простит пени при оплате ЖКХ. Должники могут существенно сэкономить в честь Нового года. АО «Салехардэнерго» запускает традиционную акцию. При оплате накопившейся задолженности за коммунальные услуги с 25 ноября по 25 декабря пени, начисленные за текущий год, простят.
- Списание задолженности произойдет автоматически, - пояснил начальник отдела реализации предприятия Александр Палий.
Кроме того, долговой амнистией могут воспользоваться потребители, по долгам которых идет взыскание в настоящие время. Им необходимо обратится в центр обслуживания клиентов АО «Салехардэнерго» по адресу ул.Чубынина 14, сообщили в администрации ямальской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU