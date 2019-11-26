2019-11-26T09:50:19+03:00
Общество

Пуровским кочевникам разъяснили новые меры поддержки

Одновременно специалисты районной администрации перерегистрировали тундровиков
Анна Полякова
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Пуровским кочевникам разъяснили новые меры поддержки Фото: yanao.ruПуровским кочевникам разъяснили новые меры поддержки Фото: yanao.ru
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Стойбище оленеводов Леонида Пяк и Лангу Пяк в Пуровском районе посетил первый замдиректора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Роман Пикун. 21 семье кочевников рассказали о новых мерах поддержки, появившихся на Ямале. Обсуждались на встрече и механизмы совершенствования предоставляемых мер.

- Задача повышения качества жизни тундрового населения – одна из приоритетных в округе, – подчеркнул Роман Пикун.

Напомним, в регионе принято решения об увеличении закупочной цены на оленину, увеличении финансирования образования студентов, повышении с 2020 года «кочевых» выплат на две тысячи рублей – до пяти тысяч.

Эти меры поддержки вошли в план мероприятий «Дорожной карты» по социально-экономическому благополучию КМНС. О такой необходимо помощи говорили сами тундровики.

Также во время поездки специалисты администрации Пуровского района перерегистрировали кочевников. Актуализация сведений позволит осуществлять подтверждение статуса гражданина, ведущего традиционных образ жизни, при получении помощи от государства.

Сегодня представители окружного департамента и районной администрации направятся в другие стойбища оленеводов, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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