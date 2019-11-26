Депутат Госдумы оценил ход строительства моста через Пур

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-26T08:16:14+03:00

Движение по путепроводу откроется уже в конце 2020 года

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Депутат Госумы Владимир Пушкарёв посетил строительную площадку будущего моста через реку Пур. О ходе работ парламентарию рассказал руководитель проекта АО «Мостострой-11» Артем Лопарёв.

В конце ноября завершат отсыпку дорожного подхода со стороны посёлка Уренгой и начнут работы по укреплению откосов. Строители работают с опережением первоначального графика и уже сооружают пролёты моста между опорами.

Движение по мосту откроется уже в конце 2020-го – это на год раньше запланированного срока. Объект возводят за счет государственно-частного партнерства и полностью на инвестиционные средства. Как отметил депутат, это новая практика для всей Российской Федерации, для этого был принят законопроект, позволяющий привлекать частные инвестиции в строительство. В результате существенно расширились возможности в сфере строительства, что способствует развитию Севера

Проезд будет бесплатным для экстренных, почтовых служб и легковых автомобилей жителей Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU