В Ноябрьске водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-26T06:34:34+03:00

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В Ноябрьске пешеход попал под колеса иномарки на «зебре». ДТП случилось вечером 25 ноября. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в 17 часов 30 минут на улице Ленина водитель автомобиля VOLVO не уступил дорогу мужчине, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход с различными травмами госпитализирован в местную больницу.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 4256 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 489 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU