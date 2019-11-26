Погода на Ямале 26 ноября: почти повсеместно пройдет снег
Во вторник, 26 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 8 градуса, облачно. Вечером пойдет небольшой снег. Ветер западный 1 м/с.
В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-западный 11 м/с.
В Новом Уренгое -10 градусов, пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 10 м/с.
В Надыме -9 градусов, пасмурно, снегопад. Юго-западный ветер 9 м/с.
В Губкинском -13 градусов, пасмурно. Небольшой кратковременный снег пройдет в первой половине дня и вечером. Ветер юго-западный 11 м/с.
В Тарко-Сале - 13 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 9 м/с.
В Муравленко -13 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 11 м/с.
В Лабытнанги -9 градусов, переменная облачность. Днем – без осадков. Юго-западный ветер 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU