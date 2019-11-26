2019-11-26T05:22:09+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 ноября: почти повсеместно пройдет снег

Температура воздуха -8... -13 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 26 ноября: почти повсеместно пройдет снегПогода на Ямале 26 ноября: почти повсеместно пройдет снегФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 8 градуса, облачно. Вечером пойдет небольшой снег. Ветер западный 1 м/с.

В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Новом Уренгое -10 градусов, пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Надыме -9 градусов, пасмурно, снегопад. Юго-западный ветер 9 м/с.

В Губкинском -13 градусов, пасмурно. Небольшой кратковременный снег пройдет в первой половине дня и вечером. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 13 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Муравленко -13 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Лабытнанги -9 градусов, переменная облачность. Днем – без осадков. Юго-западный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях
В Надыме задержали гастарбайтера за серию автоугонов
В библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации
Из Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей
Тазовчане решают, нужны ли им теплые остановки
Мэр Салехарда в честь Дня матери вручил женщинам награды
Губернатор Ямала обсудил с главой Ворлдскиллс Россия систему подготовки кадров
Салехардские школьники провели «День на службе» в ямальском парламенте
Надымчане смогут подарить тепло детям-сиротам
В Лабытнанги побывал лидер организации «Ямал – Дюссельдорф» Сергей Аруин
На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с
В Лабытнанги на месте бывшего кернохранилища появится приют для собак
В Новом Уренгое осудили мужчину, изменившего пароль к соцесети бывшей жены
На Ямале в 2019 году загорелось 124 автомобиля
Таркосалинские активисты проверили весы в городских магазинах
Дом с провалившимся полом в Салехарде решено подлатать
С проектом «Карские экспедиции» ознакомился Сергей Шойгу
В Тарко-Сале установят экобоксы для сбора батареек
В Новом Уренгое построят четыре медицинских объекта
Погода на Ямале 25 ноября: потеплеет до -4 градусов
В ассоциации «Ямал – потомкам!» выбрали президента
Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку в селе Новый Порт
Жителей Лабытнангов испугали слепленные детьми из снега могилы
На Ямале многодетным мамам в честь праздника выплатили матпомощь на каждого ребенка