2019-11-25T16:50:18+03:00
Общество

Фельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях

Утром за пациентом прибыл борт санавиации
Анна Полякова
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Фельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях Фото: Администрация НоябрьскаФельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях Фото: Администрация Ноябрьска
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Фельдшер из Ноябрьска Виктор Тронин спас жизнь пациенту в экстремальных условиях. У заболевшего была высока вероятность летального исхода. Это произошло на одном из месторождений. До ближайшего населённого пункта – триста километров.

Как рассказали в администрации Ноябрьска, после консультации с коллегами из оперативного отдела скорой помощи фельдшер успешно провёл пункцию – сложную медицинскую процедуру. Тем самым он стабилизировал состояние вахтовика.

Утром за пациентом прибыл борт санитарной авиации, а медик остался на месторождении, продолжив свою работу.

Виктор Тронин трудится на станции скорой медицинской помощи с 2011 года. Как отмечают в учреждении – успешное завершение данной истории кроется в профессионализме фельдшера и верно принятым коллегиальным решениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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