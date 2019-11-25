СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-25T16:50:18+03:00

Фельдшер из Ноябрьска спас жизнь вахтовику в экстремальных условиях Фото: Администрация Ноябрьска

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Фельдшер из Ноябрьска Виктор Тронин спас жизнь пациенту в экстремальных условиях. У заболевшего была высока вероятность летального исхода. Это произошло на одном из месторождений. До ближайшего населённого пункта – триста километров.

Как рассказали в администрации Ноябрьска, после консультации с коллегами из оперативного отдела скорой помощи фельдшер успешно провёл пункцию – сложную медицинскую процедуру. Тем самым он стабилизировал состояние вахтовика.

Утром за пациентом прибыл борт санитарной авиации, а медик остался на месторождении, продолжив свою работу.

Виктор Тронин трудится на станции скорой медицинской помощи с 2011 года. Как отмечают в учреждении – успешное завершение данной истории кроется в профессионализме фельдшера и верно принятым коллегиальным решениям.

ИСТОЧНИК KP.RU