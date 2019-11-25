2019-11-25T16:28:50+03:00
Происшествия

В Надыме задержали гастарбайтера за серию автоугонов

Злоумышленник катался по городу и бросал машины
Анна Полякова
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В Надыме задержали гастарбайтера за серию автоугонов Фото: pixabay.comВ Надыме задержали гастарбайтера за серию автоугонов Фото: pixabay.com
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Надымские полицейские установили и задержали мужчину, совершившего серию угонов автомобилей. С 16 по 21 ноября 2019 года в дежурную часть обратились три местных жителя с заявлениями о пропаже машин.

Выяснилось, что угонщик проникал в гаражи, взламывая замки. Злоумышленник катался по городу, после чего бросал машины. Два угнанных автомобиля были обнаружены в течение суток с момента угона без признаков механических повреждений. На одном автомобиле угонщик попал в ДТП, врезавшись в заборное ограждение.

Злоумышленников оказался 18-летний не работающий, ранее не судимый житель ближнего зарубежья. С 10 января 2019 года он прятался от выдворения за пределы РФ.

Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый сознался в содеянном, сообщает УМВД России по ЯНАО.

В настоящее время он находится в центре временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Надымскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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