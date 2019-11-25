2019-11-25T16:04:51+03:00
Общество

В библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации

Всем желающим помогут советом
Анна Полякова
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В библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации Фото: yanao.ruВ библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации Фото: yanao.ru
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Правовую консультацию ямальцы теперь могут получить и в библиотеках. В 16 из них созданы необходимые для этого условия. Департамент по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции ЯНАО подписал с библиотеками региона соглашения о сотрудничестве.

Услуги юристов бесплатные. Специалисты Государственного юридического бюро всем желающим готовы помочь советом, а при необходимости оказать содействие в составление искового заявления, жалобы или другого документа.

Получить консультацию юриста можно в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, сёлах Яр-Сале Ямальского района, Мужи Шурышкарского района, а также в Тазовском, Пуровском, Приуральском, Надымском и Красноселькупском районах, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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