2019-11-25T14:48:47+03:00
Происшествия

Из Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей

Главный фигурант не признал себя виновным
Анна Полякова
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Из Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей Фото: prokyanao.ruИз Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей Фото: prokyanao.ru
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На Ямале судят бывшего директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и его пособника в растрате более 60 миллионов рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

Похищенные миллионы были выделены Фонду для осуществления жилищного строительства и реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Фонд и подконтрольное ему ЗАО «Ямалгазспецстрой-Жилье» в 2014 году заключили 5 договоров на строительство в поселке Харп Приуральского района 3 пятиэтажных и 2 трехэтажных домов, квартиры в которых подлежали распределению гражданам, проживающим в аварийных помещениях.

Еще до заключения договоров пособники договорились и приобрели у администрации поселка незавершенный строительством объект 25-летнего возраста - свайное поле и часть фундамента.

Деньги ушли на расчетный счет ЗАО «Ямалгазспецстрой-Жилье», однако к строительству жилья застройщик так и не приступил, обязательства по заключенным договорам закрытым акционерным обществом исполнены не были.

В результате из непригодного для проживания жилья не были переселены 125 семей (304 человека), 104 из которых потребность в расселении сохраняют на сегодняшний день.

Пособник признал вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке уголовного судопроизводства (без исследования доказательств).

Главный фигурант не признал себя виновным. После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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