2019-11-25T14:32:49+03:00
Общество

Тазовчане решают, нужны ли им теплые остановки

Место для оборудования отапливаемого павильона уже выбрано
Анна Полякова
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Тазовчане решают, нужны ли им теплые остановки Фото: tasu.ruТазовчане решают, нужны ли им теплые остановки Фото: tasu.ru
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Жителям Тазовского района предложили самим решить – нужны ли тёплые остановки. На платформе «Решай» информационного ресурса «Живём на Севере» стартовал опрос о необходимости у Тазовской средней школы установки отапливаемого павильона для комфортного ожидания общественного транспорта. Такие остановки уже появились в Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске.

В администрации поселка Тазовский отмечают, что потенциальное место для оборудования подобной остановки выбрано неслучайно.

- Здесь наблюдается наибольшее скопление как учеников, так и работников школы, ожидающих автобус. Кроме того, периметр оснащен видеонаблюдением для предотвращения возможных актов вандализма, - пояснили в администрации Тазовского района.

Принять решение и сделать свой выбор может каждый житель района на портале живёмнасевере.рф. Доступно также мобильное приложение «Живём на Севере».

Добавим, что на информационном ресурсе запущены опросы по оценке объектов благоустройства 2018 и 2019 годов. Общественные и дворовые территории преобразились благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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