2019-11-25T14:18:28+03:00
Общество

Мэр Салехарда в честь Дня матери вручил женщинам награды

Градоначальник пожелала твердости духа, мира и благополучия всем ямальским семьям
Анна Полякова
Поделиться:
Мэр Салехарда в честь Дня матери вручил женщинам награды Фото: salekhard.orgМэр Салехарда в честь Дня матери вручил женщинам награды Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехардев честь Дня матери состоялся праздничный концерт-поздравление. Торжество под названием «Мой самый главный человек» с участием детских творческих коллективов города, воспитанников школы искусств, прошло в актовом зале Школы искусств.

Глава города Алексей Титовский вручил 20 заслуженных наград многодетным матерям, матерям, воспитавшим детей-инвалидов - замечательным женщинам, воспитавшим вместе с мужьями успешных детей, которыми можно и нужно гордиться.Градоначальник поздравил собравшихся с их с праздником.

- Общаясь со своей мамой, глядя на свою жену я понимаю, что быть матерью – это не только большое счастье, но и огромная ответственность, неустанный труд, - признался мэр ямальской столицы. - Вы всю душу вкладываете в развитие своих детей и их способностей. Но, кроме этого, вы успешные и талантливые женщины. Ваша сила – в чутком сердце, внимательном взгляде, в мудрости и в особой интуиции.

По мнению Алексея Титовского, благодаря этим качествам и своим профессиональным навыкам женщины часто успешнее мужчин. Он пожелал собравшимся твердости духа, мира и благополучия .

Воспитанники школы искусств подготовили для самых дорогих женщин в своей жизни небольшую концертную программу. Зал встретил праздничную программу громкими овациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В библиотеках Ямала открылись бесплатные юридические консультации
Из Фонда жилищного строительства ЯНАО украли более 60 миллионов рублей
Тазовчане решают, нужны ли им теплые остановки
Губернатор Ямала обсудил с главой Ворлдскиллс Россия систему подготовки кадров
Салехардские школьники провели «День на службе» в ямальском парламенте
Надымчане смогут подарить тепло детям-сиротам
В Лабытнанги побывал лидер организации «Ямал – Дюссельдорф» Сергей Аруин
На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с
В Лабытнанги на месте бывшего кернохранилища появится приют для собак
В Новом Уренгое осудили мужчину, изменившего пароль к соцесети бывшей жены
На Ямале в 2019 году загорелось 124 автомобиля
Таркосалинские активисты проверили весы в городских магазинах
Дом с провалившимся полом в Салехарде решено подлатать
С проектом «Карские экспедиции» ознакомился Сергей Шойгу
В Тарко-Сале установят экобоксы для сбора батареек
В Новом Уренгое построят четыре медицинских объекта
Погода на Ямале 25 ноября: потеплеет до -4 градусов
В ассоциации «Ямал – потомкам!» выбрали президента
Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку в селе Новый Порт
Жителей Лабытнангов испугали слепленные детьми из снега могилы
На Ямале многодетным мамам в честь праздника выплатили матпомощь на каждого ребенка