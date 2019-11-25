Мэр Салехарда в честь Дня матери вручил женщинам награды

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-25T14:18:28+03:00

Градоначальник пожелала твердости духа, мира и благополучия всем ямальским семьям

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В Салехардев честь Дня матери состоялся праздничный концерт-поздравление. Торжество под названием «Мой самый главный человек» с участием детских творческих коллективов города, воспитанников школы искусств, прошло в актовом зале Школы искусств.

Глава города Алексей Титовский вручил 20 заслуженных наград многодетным матерям, матерям, воспитавшим детей-инвалидов - замечательным женщинам, воспитавшим вместе с мужьями успешных детей, которыми можно и нужно гордиться.Градоначальник поздравил собравшихся с их с праздником.

- Общаясь со своей мамой, глядя на свою жену я понимаю, что быть матерью – это не только большое счастье, но и огромная ответственность, неустанный труд, - признался мэр ямальской столицы. - Вы всю душу вкладываете в развитие своих детей и их способностей. Но, кроме этого, вы успешные и талантливые женщины. Ваша сила – в чутком сердце, внимательном взгляде, в мудрости и в особой интуиции.

По мнению Алексея Титовского, благодаря этим качествам и своим профессиональным навыкам женщины часто успешнее мужчин. Он пожелал собравшимся твердости духа, мира и благополучия .

Воспитанники школы искусств подготовили для самых дорогих женщин в своей жизни небольшую концертную программу. Зал встретил праздничную программу громкими овациями.

ИСТОЧНИК KP.RU