2019-11-25T13:31:36+03:00
Общество

Губернатор Ямала обсудил с главой Ворлдскиллс Россия систему подготовки кадров

Потребность предприятий ТЭК в квалифицированных кадрах вырастет в полтора раза
Анна Полякова
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Губернатор Ямала обсудил с главой Ворлдскиллс Россия развитие системы подготовки кадров Фото: yanao.ruГубернатор Ямала обсудил с главой Ворлдскиллс Россия развитие системы подготовки кадров Фото: yanao.ru
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Глва Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов обсудили вопросы развития системы профессионального образования на Ямале. Разговор шел и о подготовке квалифицированных кадров для предприятий ТЭК.

Экономика округа, по словам губернатора, нуждается в опережающем обучении специалистов в приоритетных отраслях: ТЭК, транспорт, строительство, социальная сфера.

По словам губернатора, в ближайшие годы потребность предприятий ТЭК в квалифицированных кадрах вырастет в полтора раза. Это связано с запуском крупнейших проектов, таких как освоение Харасавэйского месторождения, завод Арктик СПГ-2, и в целом с развитием промышленного комплекса. В связи с этим, отмел глава региона, необходимо усилить взаимодействие с компаниями.

- У нас есть позитивный опыт сотрудничества: на базе колледжа в Муравленко работает корпоративный ресурсный центр. Скоро такой же центр откроется при колледже в Тарко-Сале. Важно развивать материально-техническую базу учебных заведений. И, конечно, активнее участвовать и улучшать результаты в чемпионате «Молодые профессионалы», – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

К слову, на Ямале в декабре 2019 года в чемпионате примут участие 270 человек, которые будут соревноваться в 31 компетенции.

- Мы проведём оценку ресурсов системы среднего профессионального образования округа и постараемся найти возможность её усилить с помощью инструментов Ворлдскиллс для подготовки кадров для быстро растущей экономики округа, – сказал Роберт Уразов.

В ходе встречи губернатор рассказал также о системе поощрения талантливых студентов, которая создана в округе. Победители и призёры национального чемпионата получают премии: 100 тысяч рублей за золото, 70 тысяч – за серебро и 50 – за бронзу. Такое же вознаграждение предусмотрено и для педагогов-наставников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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