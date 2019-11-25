Салехардские школьники провели «День на службе» в ямальском парламенте

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-25T13:07:16+03:00

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Заксобрание ЯНАО посетили салехардские десятиклассники в рамках проекта «День на службе». Ребят познакомили с основными направлениями деятельности структурных подразделений аппарата регионального парламента. Для школьников провели обзорную экскурсию по зданию Заксобрания. Заместитель председателя Дмитрий Жаромских рассказал о работе депутатского корпуса, об истории, о структуре и действующем составе парламента, о трех ветвях власти, фракциях политических партий.

- Старшеклассники стоят на пороге выбора профессии. Чем больше они узнают о различных профессиях, тем шире будет выбор в будущем. Мир меняется настолько быстро, что даже классические специальности требуют постоянного самосовершенствования и обучения. Какую бы профессию они ни выбрали, важно стремиться к новым знаниям и высотам – это поможет достичь им любой поставленной цели и занять достойное для себя место, – отметил Дмитрий Жаромских.

В завершение школьники попробовали свои силы в качестве депутатов в смоделированном заседании Заксобрания. Им предстояло проголосовать за то управление аппарата окружного парламента, где бы они в дальнейшем хотели работать. По окончании встречи ребятам раздали памятные подарки.

Отметим, просветительский проект «День на службе» реализуется в рамках окружного проекта «Чиновник открытый», цель которого помочь в профессиональном самоопределении молодежи, повышение открытости работы власти, формирование престижа и имиджа госслужбы, пояснили в Заксобрании ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU