Надымчане смогут подарить тепло детям-сиротам
Почувствовать себя волшебником, исполняющим мечты, может каждый житель Надыма. В декабре в рамках акции «Теплый день» в городе будут принимать подарки дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Благотворительная акция посвящена осуществлению новогодних желаний, сообщили в администрации Надымского района. Все письма Деду Морозу публикуются на сайте акции – теплыйдень.рф – с разбивкой по муниципалитетам.
Каждый желающий помочь может выбрать на сайте, кому и какой подарок хотел бы подарить и принести его в пункт сбора в муниципальном образовании. В Надыме свои подарки с нетерпением будут ждать 55 человек.
Напомним, благотворительная акция «Теплый день», организованная Молодежным правительством ЯНАО и посвященная сбору новогодних подарков, впервые прошла на Ямале в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU