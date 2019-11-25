Надымчане смогут подарить тепло детям-сиротам

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-25T12:44:04+03:00

Свои подарки с нетерпением будут ждать 55 человек

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Почувствовать себя волшебником, исполняющим мечты, может каждый житель Надыма. В декабре в рамках акции «Теплый день» в городе будут принимать подарки дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Благотворительная акция посвящена осуществлению новогодних желаний, сообщили в администрации Надымского района. Все письма Деду Морозу публикуются на сайте акции – теплыйдень.рф – с разбивкой по муниципалитетам.

Каждый желающий помочь может выбрать на сайте, кому и какой подарок хотел бы подарить и принести его в пункт сбора в муниципальном образовании. В Надыме свои подарки с нетерпением будут ждать 55 человек.

Напомним, благотворительная акция «Теплый день», организованная Молодежным правительством ЯНАО и посвященная сбору новогодних подарков, впервые прошла на Ямале в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU