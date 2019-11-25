В Лабытнанги побывал лидер организации «Ямал – Дюссельдорф» Сергей Аруин

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-25T12:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Лабытнанги с ознакомительным визитом посетил гость из Германии Сергей Аруин. Он возглавляет общественную организацию «Ямал – Дюссельдорф» и активно работает с российскими соотечественниками, уделяя особое внимание решению вопросов молодёжи и семей с детьми. Сотрудничество с благотворительным фондом «Ямине», дошкольными образовательными организациями Салехарда и Приуралья активно развивается.

О возможной совместной деятельности шла речь и в Лабытнанги. Глава города Марина Трескова провела гостя через «Ворота Ямала» и представила ему социально значимые объекты, которые уже действуют и в скором времени планируются к открытию в городе.

Впечатлила Сергея Аруина материальная база детсада «Ромашка», где созданы все условия для работы с особенными ребятишками. Для детей работают бассейн, планетарий и зимний сад, спелеокамера и физиокабинет, шахматно-компьютерный класс и сенсорная комната.

Гостю показали многофункциональный спорткомплекс с бассейном «Полярный», который готовится к открытию. В нём предусмотрен специализированный реабилитационный зал для маломобильных граждан.

Следующим пунктом визита стал Центр соцобслуживания населения города. Здесь представлены практически все услуги, которые необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья и имеются в реабилитационных центрах регионов России.

- Я искренне поражён действенному вниманию, которое в вашем городе уделяется вопросам комплексного развития детей, в частности – с особенностями здоровья, - поделился впечатлениями Сергей Аруин.

В результате он подтвердил намерения детально обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством Лабытнанги по вопросам поддержки детей и молодёжи, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU