2019-11-25T11:44:58+03:00
Общество

На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с

Северянам советуют взять под особый контроль детей
Анна Полякова
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На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямале 25 Ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным синоптиков, в восточной половине региона ожидается умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. порывы до 20 м/с.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции. Машину при сильном ветре лучше поставить в гараж или вдали от деревьев. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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