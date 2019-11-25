На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-25T11:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале 25 Ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным синоптиков, в восточной половине региона ожидается умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. порывы до 20 м/с.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции. Машину при сильном ветре лучше поставить в гараж или вдали от деревьев. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU