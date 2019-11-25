2019-11-25T11:09:36+03:00
Общество

В Лабытнанги на месте бывшего кернохранилища появится приют для собак

В помещениях уже идет ремонт
Анна Полякова
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В Лабытнанги на месте бывшего кернохранилища появится приют для собак Фото: pixabay.comВ Лабытнанги на месте бывшего кернохранилища появится приют для собак Фото: pixabay.com
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Жители Лабытнанги вновь поднимают тему бродячих собак в городе. С вопросом, как решается эта проблема в субботу к «дежурному по городу» обратилась горожанка. Северянка обосновала свои тревоги: «Во-первых, улицы должны быть безопасными, во-вторых, скитающихся в морозы животных очень жалко».

В администрации города пояснили, что отлов бродячих животных ведется, одновременно мэрия ведет работу по созданию муниципального приюта. Он будет размещен в здании бывшего кернохранилища. В помещениях идет ремонт. Совместно с зоозащитной организацией «Ковчег» определен перечень оборудования, необходимого для обустройства приюта. Определяется потребность в финансовых средствах на содержание животных.

Проект «Дежурный по городу» продолжается. На протяжении 4-х лет «дежурный» - это представитель местной власти, руководитель сферы, ведущий прием граждан по телефону. Глава города Марина Трескова предложила обновить формат проекта, предложив принять участие в «дежурствах» самим лабытнангцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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