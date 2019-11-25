В Новом Уренгое осудили мужчину, изменившего пароль к соцесети бывшей жены

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-25T10:53:42+03:00

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В Новом Уренгое осудили местного жителя за неправомерный доступ к компьютерной информации. В августе 2019 года с заявлением в полицию обратилась его бывшая жена.

Выяснилось, что в апреле ее бывший муж, зная логин и пароль женщины, зашел на ее персональную страницу «ВКонтакте», скопировал личную переписку, а после изменил пароль доступа в программу. В результате женщина не могла пользоваться своим аккаунтом и устранить последствия его вмешательства.

На него завели уголовное дело. В результате суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов со штрафом в размере 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU