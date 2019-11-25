2019-11-25T10:02:51+03:00
Общество

На Ямале в 2019 году загорелось 124 автомобиля

В МЧС назвали основную причину таких происшествий
Анна Полякова
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На Ямале в 2019 году загорелось 124 автомобиля Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале в 2019 году загорелось 124 автомобиля Фото: 89.mchs.gov.ru
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Сначала 2019 года на Ямале зарегистрировано 124 пожара в автомобилях - это второе место после возгораний в жилье. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, основной причиной возникновения таких происшествий стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Статистика говорит о том, что количество пожаров на транспорте становится меньше. Между тем, пожар в транспорте опасен тем, что начинается практически незаметно, известно о нем становится, когда уже чувствуется запах гари и дыма. Распространение же огня происходит в разы быстрее, чем в домах. Весь процесс занимает от считанных секунд до 2-3 минут.

Одной из самых «огнеопасных» категорий машин являются автомобили, которые больше полугода простояли в гаражах или на улице. За это время проводка в них может испортиться, что часто приводит к короткому замыканию и пожару. В длительном автомобильном путешествии, двигатель часто перегревается, проводка плавится, что также приводит к пожару.

При ДТП из-за удара риск возгорания повышается. Ко всем проблемам добавляется эмоциональный шок водителя и пассажиров, паника и серьезные травмы - все это мешает адекватно отреагировать на ситуацию и быстро справиться с очагами возгорания.

Невнимательность водителя при курении за рулём может спровоцировать возникновение пожара. Окурок, выброшенный в переднее окно, может «затянуть» в открытое окно задней двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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