2019-11-25T09:44:27+03:00
Общество

Таркосалинские активисты проверили весы в городских магазинах

Все проверенные торговые точки работали с нарушениями
Анна Полякова
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Таркосалинские активисты проверили весы в городских магазинах Фото: правительство ЯНАОТаркосалинские активисты проверили весы в городских магазинах Фото: правительство ЯНАО
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В Тарко-Сале «народные контролеры» проверили маркировку и сроки годности продуктов питания, а также весовое оборудование в девяти торговых точках города.

По результатам рейда просроченных продуктов не выявили. Оджнако ни в одном магазине активисты не нашли ни стикера, ни голограммы на весах. Документов об их проверке тоже не было.

- Мы разъяснили продавцам требования законодательства, и в ближайшее время планируем провести повторный рейд и проверить, исправляют ли ситуацию предприниматели, - сообщила руководитель группы «Народного контроля» в Тарко-Сале Наталья Иванова.

По закону на всех весах должна располагаться голографическая наклейка государственной поверки с непросроченной датой. Новые весы не должны проверяться, если они используются не более одного года. Затем поверка должна проводиться каждый год, а отметка о проверке наноситься на прибор, напомнили общественники, пояснили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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