С проектом «Карские экспедиции» ознакомился Сергей Шойгу

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-25T09:55:32+03:00

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Ямальский патриотический проект «Карские экспедиции» представлен на выставке в Москве в рамках V Межведомственной научно-практической конференции, посвященной информационному взаимодействию при решении задач в области обороны.

С выставочной экспозицией Ямала ознакомился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Замгубернатора округа, директор департамента внешних связей Александр Мажаров рассказал о региональном проекте «Карские экспедиции» и новых исторических фактах, ставших известными благодаря многолетней поисковой работе общественников и краеведов.

Сергей Шойгу познакомился с Гюльнар Тучиной, дочерью капитана транспортного парохода «Марина Раскова» Виктора Демидова. Она вручила министрау в подарок двухтомник «Ямальский мемориал арктических летописей», посвященный историко-патриотическому проекту.

В экспозиции демонстрируются архивные документы об истории Российской Арктики, героическом подвиге народов Севера в годы Великой Отечественной войны. Ямал представил исторические артефакты из коллекций МВК им. И.С. Шемановского и Научного центра изучения Арктики.

В их числе – личные вещи участников конвоя БД-5, фотографии, архивные документы и книги о событиях Великой Отечественной войны в Карском море.

ДОСЬЕ КП

В августе 1944 года произошла самая массовая трагедия среди арктических конвоев – гибель конвоя БД-5 в 60-ти километрах от острова Белый. Германской подлодкой U-365 в ходе торпедных атак был потоплен транспорт «Марина Раскова» и тральщики Т-114, Т-118. Погибло 376 человек из 740 участников конвоя. Для увековечивания памяти погибших моряков в Арктике, правительство ЯНАО поддержало общественную инициативу по созданию проекта «Карские экспедиции».

ИСТОЧНИК KP.RU