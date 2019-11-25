2019-11-25T08:08:51+03:00
Общество

В Тарко-Сале установят экобоксы для сбора батареек

Решается вопрос в каком количестве установить контейнеры
Анна Полякова
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В Тарко-Сале установят экобоксы для сбора батареек Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале установят экобоксы для сбора батареек Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе появляются боксы для сбора использованных батареек. В Ханымее первый экобокс установили в местной школе по инициативе самих учеников. Ребята защитили проект на районном молодежном форуме «Мы вместе», на средства гранта заказали пять экобоксов.

Дальше активисты молодёжного совета установили контейнеры еще в двух школах, крупном магазине, аптеке и администрации посёлка - там, где ежедневно проходит большинство людей. Они же будут отслеживать наполняемость экобоксов, опустошать их и отвозить в пункт сбора в Ноябрьске. Ребята также планируют различные акции для повышения экологической грамотности земляков.

В Пурпе аналогичный экологический проект «Ой, батарейка» активисты молодёжного совета ведут уже два с половиной года. Экобоксы для сбора опасных отходов установлены в трёх школах, здании администрации и в крупном торговом центре. За это время пурпейцы собрали свыше пятисот килограммов использованных батареек и аккумуляторов. Опасный мусор активисты отправляют в специализированный пункт приёма Екатеринбурга.

В Тарко-Сале специальные контейнеры для приема энергосберегающих ламп, батареек и ртутных термометров появятся в 2020 году. Сейчас специалисты районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения решают, где и в каком количестве установить экобоксы, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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