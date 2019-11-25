В Новом Уренгое построят четыре медицинских объекта

СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-25T06:13:04+03:00

Этого ждали сами горожане и врачи

Изменить размер текста: A A

Замгубернатора Андрей Воронов оценил масштабы строительства медучреждений Нового Уренгоя. Впервые в Новом Уренгое сразу четыре строительные площадки отданы под объекты системы здравоохранения. Этого ждали и сами новоуренгойцы, и врачи.

В восточной части самого большого города региона начинается возведение детской поликлиники. В этом же здании будет находиться и женская консультация. Строительство здания завершится до конца 2021 года.

В 2020 году начнутся работы по возведению двух корпусов – радиологического и хирургического корпуса. Также началась проектировка здания детской поликлиники для южной части города. Её планируют возвести в мкр. Оптимистов.

- Учитывая потребность в большем количестве объектов, в городе будет строиться еще одна поликлиника – для взрослого населения города, – рассказал замгубернатора.

Стоит отметить, что последний большой объект системы здравоохранения округа – перинатальный центр в городе Ноябрьске – был построен и введён в эксплуатацию в 2015 году. В 2020 году благодаря заложенным объёмам финансирования на Ямале начнут проектировать и строить десять поликлиник и больниц, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU