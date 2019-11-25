2019-11-25T05:25:14+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 ноября: потеплеет до -4 градусов

Небольшой снег пройдет при юго-западном ветре
Анна Полякова
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Погода на Ямале 25 ноября: потеплеет до -4 градусовПогода на Ямале 25 ноября: потеплеет до -4 градусовФото: Анна Полякова
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В понедельник, 25 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 4 градуса, пасмурно. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Ноябрьске -22 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Новом Уренгое -10 градусов, пасмурно и снежно. Ветер преимущественно юго-западный 11 м/с.

В Надыме -9 градусов, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 10 м/с.

В Губкинском -16 градусов, пасмурно. Небольшой снег будет идти весь день. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 14 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Муравленко -19 градусов, пасмурно. Во второй половине дня пойдет снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно. В течение дня - снег. Юго-западный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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