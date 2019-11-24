2019-11-24T17:35:09+03:00
Общество

В ассоциации «Ямал – потомкам!» выбрали президента

Также участники Съезда утвердили троих членов ревизионной комиссии
Алена Кульмухаметова
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В ассоциации «Ямал – потомкам!» выбрали президента. Фото с сайта правительства ЯНАОВ ассоциации «Ямал – потомкам!» выбрали президента. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В Салехарде ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» на отчетно-выборном съезде выбрала президента.

По данным правительства ЯНАО, на этот пост были выдвинуты два претендента — нынешний руководитель организации Эдуард Яунгад и руководитель Пуровского районного отделения ассоциации Роман Айваседо.

Большинство делегатов — 72 человека — отдали свои голоса действующему президенту Эдуарду Яунгаду.

Члены ассоциации проголосовали и за новый состав правления. Также участники Съезда утвердили троих членов ревизионной комиссии. И подвели итоги работы ассоциации «Ямал – потомкам!» за последние четыре года.

Всего работе Съезда приняли участие 82 делегата со всех районов округа, членов Ассоциации «Ямал-потомкам!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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