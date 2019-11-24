В ассоциации «Ямал – потомкам!» выбрали президента
В Салехарде ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» на отчетно-выборном съезде выбрала президента.
По данным правительства ЯНАО, на этот пост были выдвинуты два претендента — нынешний руководитель организации Эдуард Яунгад и руководитель Пуровского районного отделения ассоциации Роман Айваседо.
Большинство делегатов — 72 человека — отдали свои голоса действующему президенту Эдуарду Яунгаду.
Члены ассоциации проголосовали и за новый состав правления. Также участники Съезда утвердили троих членов ревизионной комиссии. И подвели итоги работы ассоциации «Ямал – потомкам!» за последние четыре года.
Всего работе Съезда приняли участие 82 делегата со всех районов округа, членов Ассоциации «Ямал-потомкам!».
ИСТОЧНИК KP.RU