Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку в селе Новый Порт
Аварийная посадка вертолета «МИ-8» произошла сегодня, 24 ноября, днем в Ямальском районе. На борту находились 22 вахтовика и три члена экипажа.
В МЧС ЯНАО сообщили, что сегодня в 13 часов 50 минут поступило сообщение о том, что в селе Новый Порт Ямальский район произошла жесткая посадка вертолета «МИ-8», который совершал перелет по маршруту Новопортовское месторождение – г. Новый Уренгой. При взлете произошел отказ хвостового винта, в результате командиром воздушного судна было принято решение о посадке вертолета.
Уже известно, что при посадке была частично разрушено шасси и повреждена хвостовая балка вертолета МИ-8. На борту находились 22 пассажира (вахтовые рабочие) и 3 члена экипажа. Представители авиакомпании «ЯМАЛ», кому принадлежит вертолет, выехали на место происществия для уточнения обстоятельств. Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU