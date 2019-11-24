2019-11-24T14:23:11+03:00
Общество

Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку в селе Новый Порт

Пострадавших и погибших нет
Алена Кульмухаметова
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Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку в селе Новый Порт. Фото с сайта МЧС ЯНАОВертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку в селе Новый Порт. Фото с сайта МЧС ЯНАО
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Аварийная посадка вертолета «МИ-8» произошла сегодня, 24 ноября, днем в Ямальском районе. На борту находились 22 вахтовика и три члена экипажа.

В МЧС ЯНАО сообщили, что сегодня в 13 часов 50 минут поступило сообщение о том, что в селе Новый Порт Ямальский район произошла жесткая посадка вертолета «МИ-8», который совершал перелет по маршруту Новопортовское месторождение – г. Новый Уренгой. При взлете произошел отказ хвостового винта, в результате командиром воздушного судна было принято решение о посадке вертолета.

Уже известно, что при посадке была частично разрушено шасси и повреждена хвостовая балка вертолета МИ-8. На борту находились 22 пассажира (вахтовые рабочие) и 3 члена экипажа. Представители авиакомпании «ЯМАЛ», кому принадлежит вертолет, выехали на место происществия для уточнения обстоятельств. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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