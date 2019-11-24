2019-11-24T12:03:11+03:00
Общество

Жителей Лабытнангов испугали слепленные детьми из снега могилы

Имена художников не известны
Алена Кульмухаметова
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Жителей Лабытнангов испугали слепленные детьми из снега могилы. Фото из группы "Лабытнанги-инфо" во ВКонтактеЖителей Лабытнангов испугали слепленные детьми из снега могилы. Фото из группы "Лабытнанги-инфо" во ВКонтакте
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Холмики и плиты с надписями на английском сильно напоминают европейские кладбища. «Произведения искусства» появились в городе Лабытнанги накануне вечером.

Пост с фотографиями в группе «Лабытнанги –инфо» во ВКонтакте разместила Ирина Мостовая.

- Городки на площади? Да что вы знаете об искусстве! Настоящее произведение от детей по переулку Таежный, пишет горожанка.

Большинство ямальцев, судя по комментариям, восприняли действие детей негативно. Они отмечают, что по деткам плачет психолог, что в семье явно глубокие проблемы и им явно нужна помощь.

Сама автор поста также прокомментировала отзывы горожан:

- Люди! Побольше позитива! Кто-то старался и лепил хоть это! В то время, когда вы сидели и ничего не делали. Просто тыкать в телефон в тёплой квартире каждый сможет. Вообще предлагаю марафон на самую креативную фигуру из снега! Эти мне точно запомнятся! Кто за марафон, - спрашивает Ирина.

Женщину тут же поддержали другие лабытнангцы. Они уверяют, что дети мыслят иначе и могилки из снега не говорят о катастрофе в их семьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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