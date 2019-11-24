СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-24T08:41:47+03:00

На Ямале многодетным мамам в честь праздника выплатили матпомощь на каждого ребенка. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В последнее воскресенье ноября в стране отмечают День матери. В настоящее время на Ямале, по данным департамента соцзащиты, живут 66 775 семей с детьми. Число матерей, имеющих статус многодетных – 12429.

Накануне праздника губернатор округа Дмитрий Артюхов поздравил всех ямальских мам.

Отметим, что на Ямале для создания условий достойной жизни семей с детьми делается многое. В регионе существуют различные меры социальной поддержки – единовременное пособие при рождении второго и последующих детей, материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, льготный отдых, компенсация расходов по оплате ЖКУ и другие. К этому празднику многодетные матери, воспитавшие пять и более детей, получили материальную помощь в размере 1000,0 рублей на каждого ребёнка независимо от его возраста.

Добавим, что сегодня во всех муниципалитетах округа проводятся праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU