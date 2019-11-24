2019-11-24T07:03:27+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 ноября: сильный мороз

Местами будет ощущаться до -42 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 24 ноября: сильный мороз. Фото с сайта pixabay.comПогода на Ямале 24 ноября: сильный мороз. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 24 ноября станет самым холодным днем недели на Ямале. Местами столбик термометра опустится до -34 градусов. Осадков не ожидается. На большей территории округа будет ясно.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале похолодает до -27, -34 градусов. Ощущаться будет до -42 градусов. Днем ожидается ясная погода без осадков. Легкий северный ветер.

В Новом Уренгое и Надыме столбик термометра покажет -25, -27 градусов. В течение дня будет ясно. Легкий северо-западный ветер.

В Тазовском и Красноселькупе температура воздуха в течение дня -26, -32 градуса. Ощущаться будет как -38 градусов. Ожидается небольшая облачность, легкий северо-западный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги будет потеплее – 17, -21 градус ниже нуля. В течение дня будет пасмурно, без осадков. Легкий юго-западный ветер.

В Мужах ожидается пасмурная погода и -11, -17 градусов в течение дня. Осадков не будет, ветер легкий южный.

В Яр-Сале столбик термометра покажет -21, -25 градусов. В течение дня – переменная облачность. Легкий юго-западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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