2019-11-23T17:46:51+03:00
Общество

На Ямале запустили воздушную подушку по маршруту «Салехард-Зеленый Яр»

Рейс состоялся в текущую субботу
Алена Кульмухаметова
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На Ямале запустили воздушную подушку по маршруту «Салехард-Зеленый Яр». Фото из группы "Дороги и транспорт Ямала" во ВКонтактеНа Ямале запустили воздушную подушку по маршруту «Салехард-Зеленый Яр». Фото из группы "Дороги и транспорт Ямала" во ВКонтакте
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С 23 ноября возобновляются рейсы по маршруту «Салехард – Зеленый Яр». Об этом сообщили в департаменте транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ведомстве отметили, что рейс «Салехард – Зеленый Яр» отправляется в 9-30, «Зеленый Яр – Салехард» в 12:00. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что расписание действует с 19 октября по 31 декабря за исключением рабочего периода воздушных подушек на переправе «Салехард-Лабытнанги и обратно» во время межсезонья. Маршрут является субсидируемым.

Напомним, ранее работало два судна, но 15 ноября в 18.08 колёсный вездеход «Трэкол» выехал на полосу, где проходит маршрут судов на воздушной подушке, и совершил столкновение с судном на воздушной подушке. Подушка получила повреждения винтов, в связи с чем её дальнейшая эксплуатация невозможна, необходим ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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