СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-23T15:36:45+03:00

Жительницу Лабытнангов при покупке двигателя на иномарку «развели» аферисты. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полицию Лабытнангов поступило сообщение от 34-летней жительницы города по факту мошенничества.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, что 9 ноября заявительница на сайте оформила заказ на приобретение двигателя на автомобиль «Ниссан». После того, как на адрес ее электронной почты пришло сообщение от интернет–магазина с указанными реквизитами, онлайн-переводом оплатила 16 тысяч рублей. Через некоторое время указанный на данном сайте телефон стал недоступным. Письма на электронную почту сайта не доставляются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU