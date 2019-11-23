2019-11-23T13:19:07+03:00
Общество

В Лабытнангах общественная палата второго созыва приступила к своим обязанностям

Общественники Семи лиственниц установили в своей работе очень высокую планку
Алена Кульмухаметова
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В Лабытнангах общественная палата второго созыва приступила к своим обязанностям. Фото Натальи МитяковойВ Лабытнангах общественная палата второго созыва приступила к своим обязанностям. Фото Натальи Митяковой
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Глава города Лабытнанги Марина Трескова 22 ноября в торжественной обстановке вручила удостоверения вновь избранным членам Общественной палаты муниципалитета.

- Общественная палата должна стать дискуссионной площадкой для открытого обсуждения разноплановых проблем. Надеюсь, в своей работе вы будете руководствоваться принципом «Мой город – моя ответственность, - подчеркнула глава муниципалитета.

Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин также вручил лабытнангским активистам награды и отметил, что общественники Семи лиственниц установили в своей работе очень высокую планку. Муниципальная Общественная палата города Лабытнанги вошла в тройку лучших по Ямалу. Дмитрий Заякин пожелал новобранцам «не снижать набранные обороты и добиться в работе не менее высоких показателей».

Принимая эстафету, вновь избранный председатель Общественной палаты Никита Чубшвец пообещал, что новый состав палаты будет строить работу на позитивном опыте, наработанном прежним созывом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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