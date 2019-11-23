В Салехарде встретятся финалисты арктической лиги КВН

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-23T09:53:11+03:00

Выступление команд можно будет увидеть в культурно-деловом центре города

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Финалисты официальной арктической лиги встретятся 30 ноября в Салехарде. На игре станет известно, кто станет чемпионом этого года и отправится на международный фестиваль «КиВиН-2020».

По данным администрации Надымского района, до финала дошли две ямальские команды: «ИП Бондарев» из Надыма и ноябрьский «Сентябрьск».

Приглашёнными гостями заключительной игры юбилейного пятого сезона 2019 года станут финалисты высшей лиги МС КВН, команда «Русская дорога». Один из ее участников - Алексей Кривеня на протяжении всего сезона выступал в качестве редактора экспериментального сезона региональной арктической лиги.

Команда «Русская дорога» – из Армавира, что в Краснодарском крае, имеет за плечами богатый опыт игр в КВН. В 2018 году они установили рекорд по количеству выступлений в проектах высшей лиги и стали финалистами сезона. В следующую субботу их выступление можно будет увидеть в культурно-деловом центре Салехарда в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU