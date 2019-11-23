2019-11-23T09:53:11+03:00
Общество

В Салехарде встретятся финалисты арктической лиги КВН

Выступление команд можно будет увидеть в культурно-деловом центре города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Салехарде встретятся финалисты арктической лиги КВН. Фото с сайта администрации Надымского районаВ Салехарде встретятся финалисты арктической лиги КВН. Фото с сайта администрации Надымского района
Изменить размер текста:

Финалисты официальной арктической лиги встретятся 30 ноября в Салехарде. На игре станет известно, кто станет чемпионом этого года и отправится на международный фестиваль «КиВиН-2020».

По данным администрации Надымского района, до финала дошли две ямальские команды: «ИП Бондарев» из Надыма и ноябрьский «Сентябрьск».

Приглашёнными гостями заключительной игры юбилейного пятого сезона 2019 года станут финалисты высшей лиги МС КВН, команда «Русская дорога». Один из ее участников - Алексей Кривеня на протяжении всего сезона выступал в качестве редактора экспериментального сезона региональной арктической лиги.

Команда «Русская дорога» – из Армавира, что в Краснодарском крае, имеет за плечами богатый опыт игр в КВН. В 2018 году они установили рекорд по количеству выступлений в проектах высшей лиги и стали финалистами сезона. В следующую субботу их выступление можно будет увидеть в культурно-деловом центре Салехарда в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на Ямале 23 ноября: в округ пришло похолодание
В Тазовском начали возводить «Ледяную сказку»
В Салехарде торжественно открыли региональный сетевой проект «ЮнАрктика»
Ямалец потерял 40 тысяч рублей, заполнив мошенническую анкету на сайте
В Ноябрьске у жителей микрорайона Вынгапуровский появилась чистая питьевая вода
Ямальца, задержанного во Франции, посадили на 19 лет за вымогательство и убийство
Уренгойские артисты стали победителями международных фестивалей
Ямальских предпринимателей научат выходить на внешние рынки
В детсадах Лабытнанги открываются группы выходного дня
Ассоциация «Ямал – потомкам!» отмечает 30 летний юбилей
В Новый Уренгой поступили первые газомотроные автобусы
Жительница Муравленко отдала свои деньги телефонному аферисту
Главе Ямала поступило 400 вопросов от жителей региона
Школьникам Ноябрьска пообещали бесплатный проезд
В Пуровском районе назовут семью года