СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-23T07:21:40+03:00

Погода на Ямале 23 ноября: в округ пришло похолодание. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте

Уже к вечеру столбики термометров опустятся до -25 градусов

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В субботу 23 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе днем ожидается комфортная погода – от -2 до -7 градусов. Но уже к вечеру похолодает до -22, -25 градусов.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале потеплеет до - 6 градусов днем. Утром ожидается снегопад, вечером преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Новом Уренгое и Надыме столбик термометра покажет днем -8 градусов, к вечеру похолодает до -17. Ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер северный умеренный.

В Тазовском и Красноселькупе ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем -16, -21 градус. Умеренный северный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги в течение дня будет облачно и тепло – 5 градусов ниже нуля. К вечеру резко похолодает до -23 градусов. Ветер слабый северо-восточный.

В Мужах утром будет +1 градус, к вечеру похолодает до -11. В течение дня ожидается снег. Ветер слабый северный.

В Яр-Сале температура воздуха в течение дня -12, -20 градусов. Переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый северный.

ИСТОЧНИК KP.RU