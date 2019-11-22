В Тазовском начали возводить «Ледяную сказку»
На центральной площади Тазовского традиционно в канун Нового года строится ледовый городок. На его возведение уйдет порядка 100 кубометров льда. Завершится строительство «Ледяной сказки» 10 декабря.
В этом году для жителей и гостей поселка атмосферу праздника создадут герои детских сказок и главные герои новогодней ночи, сообщили в администрации Тазовского района.
На территории площади мастера возведут персонажей из детской сказки «Золушка», горку в виде замка, игровой комплекс в форме тыквы, ёлочные шары, ледовый лабиринт «Фея-Крёстная», фигуры Золушки, принца и другие скульптуры.
На входе в сказочный городок установят ледовые ворота, за которыми тазовчан встретят Дед Мороз и Снегурочка на фоне яркой елки. Композиция станет украшением площади во время народных гуляний и морозных прогулок.
ИСТОЧНИК KP.RU