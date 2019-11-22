В Тазовском начали возводить «Ледяную сказку»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-22T16:10:07+03:00

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На центральной площади Тазовского традиционно в канун Нового года строится ледовый городок. На его возведение уйдет порядка 100 кубометров льда. Завершится строительство «Ледяной сказки» 10 декабря.

В этом году для жителей и гостей поселка атмосферу праздника создадут герои детских сказок и главные герои новогодней ночи, сообщили в администрации Тазовского района.

На территории площади мастера возведут персонажей из детской сказки «Золушка», горку в виде замка, игровой комплекс в форме тыквы, ёлочные шары, ледовый лабиринт «Фея-Крёстная», фигуры Золушки, принца и другие скульптуры.

На входе в сказочный городок установят ледовые ворота, за которыми тазовчан встретят Дед Мороз и Снегурочка на фоне яркой елки. Композиция станет украшением площади во время народных гуляний и морозных прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU