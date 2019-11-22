В Салехарде торжественно открыли региональный сетевой проект «ЮнАрктика»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-22T15:54:56+03:00

Восьмиклассники будут соревноваться в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях

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В Салехарде стартовал региональный сетевой проект «ЮнАрктика». Главная его задача - развитие у молодежи гражданской позиции и чувства патриотизма. В этом году участие принимают 24 класс-команды, это более 550 участников. Восьмиклассники будут соревноваться в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях.

Торжественное открытие проекта и конкурс визиток проходил в актовом зале школы №1. В течение 5 минут школьники представляли свои команды, рассказывали о своих достижениях, традициях коллектива и представляли свои таланты. Для оценки номеров было создано компетентное жюри.

Впереди восьмиклассников ждет интеллектуальная онлайн-игра «Герои Ямала», которая пройдет декабре. В следующем году состоится конкурс на лучший макет мемориала Славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной войны, а также интеллектуальная онлайн-игра «Даты военной истории Отечества».

Кроме того, класс-команды примут участие в зимнем фестивале ГТО. Командам надо будет написать посты в соцсетях, приуроченные ко Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню Победы. Кроме того, школьники поучаствуют в конкурсе инсценированной патриотической песни «Патриоты России».

Итоги подведут в мае 2020 года, тогда же будет назван победитель, который получит приз — культурно-образовательную поездку в один из городов России, сообщает администрация ямальской стлицы.

ИСТОЧНИК KP.RU