Ямалец потерял 40 тысяч рублей, заполнив мошенническую анкету на сайте

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-22T15:44:18+03:00

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал активный интернет-пользователь. Когда 29-летний мужчина осознал обман, обратился в полицию с заявлением.

Правоохранителям 13 ноября он рассказал, как попался на уловку аферистов. Оказалось, что несколько дней назад на сайте он нашел объявление о продаже планшета, связался с продавцом и договорился об оформлении покупки.

Лабытнангцу пришла ссылка, пройдя по которой, он заполнил требуемые сведения. Северянин указал номер своей банковской карты, срок её действия и защитный код. Когда мужчина вводил данные он был уверен, что оформляет защищенную сделку от сайта и средства с его карты уйдут продавцу товара.

Однако после ввода данных, кода смс-сообщения и осуществления перевода денежных средств на сумму 9 500 рублей мужчина проверил баланс карты и обнаружил, что произошло списание 39 тысяч рублей. Полицейские разыскивают преступника, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU